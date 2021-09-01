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Карбоновый полигон добрался до Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобрнауки России

Карбоновый полигон, где будут комплексно изучать выбросы парниковых газов и технологии их сокращения и поглощения, создадут в Кузбассе, сообщил и.о. ректора Кузбасского государственного технического университета Алексей Яковлев.

Карбоновый полигон — это территория для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров. Полигоны имеют в своем составе леса, болота, сельскохозяйственные угодья. Первый открылся в этом году в Тюменской области. Планируется создать сеть — от Калининграда до Сахалина.

«Наше преимущество — это разнообразие земель, включая промышленные территории, угольные разрезы, лесные массивы, сельскохозяйственные площади, где мы можем получить наиболее качественные результаты исследований, которые имеют практический результат», — цитирует ТАСС Яковлева.

ПО его словам, на получение первых результатов исследований может уйти до двух-трех лет. «Возможно, потребуется какая-то генная модификация растений, чтобы они более активно поглощали углекислый газ», — добавил представитель КузГТУ.

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