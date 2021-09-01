Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение главы офиса украинского президента Алексея Арестовича переименовать Украину.

«Дарю — Укрусь. Не благодарите», — написала Захарова в Telegram.

Арестович ранее отметил, что Украина — это и есть Русь, а Россия может претендовать на это звание «с очень большой натяжкой».

«Надо у них отобрать бренд русских в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно, например русско-российская война. Русь — это мы, <...> русы, русины, как нас еще называли», — приводит РБК слова Арестовича.

Арестович также подчеркнул, что украинские власти уже работают над этим вопросом.

«Здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского», — отметила Захарова