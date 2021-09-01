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Трейлер новогоднего фильма «Свингеры» появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Российская новогодняя комедия «Свингеры» рассказывает о сексуальных пристрастиях людей разного социального статуса. Трейлер картины уже появился в Сети.

По сюжету перед Новым годом бизнесмен и его девушка сногсшибательная топ-модель ищут острых ощущений. С другой стороны, в обычной семье Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже.

Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех. Исход эксперимента непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента, живущего по соседству, может свалиться девушка его мечты.

Главные роли в комедии исполнили Дмитрий Нагиев и Ирина Пегова, также в картине задействованы Олеся Судзиловская, Иван Злобин и Дарья Руденок. В прокат фильм «Свингеры» выйдет 25 ноября.

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