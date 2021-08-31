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«Омсктрансмаш» модернизирует танки до уровня Т-80БВМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Модернизация основных боевых танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ станет основной задачей «Омсктрансмаша», сообщил гендиректор предприятия Игорь Лобов на форуме «Армия-2021».

«Сейчас наша основная задача – работа над Т-80БВ в формате ее доведения до вида Т-80БВМ. Есть предложения по силовой установке, по бронезащите и, конечно, по прицеливанию и выполнению огневых задач. При необходимости наши конструкторы готовы такую работу провести», – сказал Лобов ТАСС.

«Омсктрансмаш» также прорабатывает возможность модернизации также танков Т-80У, находящихся у иностранных операторов.

«Есть и предложения по модернизации Т-80У для тех инозаказчиков, которые используют эту машину, чтобы ее модернизировать, поставить узлы более современные, уйти от старых громоздких узлов, поставить новые, более удобные, более компактные, которые позволят более эффективно эту машину эксплуатировать», – добавил Лобов.

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