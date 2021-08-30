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Финалистка детского «Голоса» рассказала о несдержанном обещании Крида

Источник:
Газете.ru
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Фото: © alisatrifonova, instagram.com/alisatrifonova

Певец Егор Крид, будучи наставником восьмого сезона детского «Голоса», обещал участнице из своей команды Алисе Трифоновой помочь в карьере, но не сдержал слово.

В начале проекта «Голос. Дети» Егор Крид обещал, что человек, который занимается его рекламой, будет заниматься и рекламой Трифоновой. Но после проекта общение певца и юной артистки закончились.

«Он никак мне лично сейчас не помогает. Только пригласил принять участие в клипе «Телефон», но там были все дети из нашей команды», — сказала Трифонова в интервью «Газете.ru».

По словам финалистки «Голоса», она на него не обижается, потому что понимает, что у артиста свои дела и карьера. Также она призналась, что никогда не была его фанаткой, а слушать музыку Крида начала лишь после того, как тот стал ее наставником.

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