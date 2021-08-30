Американские сериалы выйдут эксклюзивно на More.tv в сентябре

Два американских сериала и другие новинки кино выйдут в сентябре в видеосервисе More.tv эксклюзивно и раньше телевизионных премьер.

Первая премьера — турецкий сериал «Мои братья, мои сестры» про молодое поколение семьи Эрен. Два брата и две сестры в одночасье потеряли мать и отца, и рассчитывать теперь могут только друг на друга. Зрители увидят сериал уже 6 сентября.

C 13 сентября на More.tv выйдет пятый и финальный сезон «Гранд». А с 16 сентября раньше телепремьеры выйдет сериал «Джетлаг» — честный, но сочувственный взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя от Михаила и Лили Идовых.

17 сентября на More.tv выйдет сразу два американских сериала, премьера которых одновременно состоится в России и США. Сериал «Утраченный символ» — детективный триллер о масонском заговоре по одноименному роману от автора «Кода да Винчи» и «Ангелов и демонов» Дэна Брауна.

Анимационная комедия «Харперы» расскажет о семье и их необычном доме от продюсера «Южного Парка» Брэда Нили. Дебби Харпер — глава семейства настоящих чудаков. Ее муж домосед и контрол-фрик Фредди, предпочитает заниматься домашними делами и присматривать за детьми. Когда Дебби теряет работу, вся семья перебирается в доставшийся им по наследству викторианский особняк, в который, кажется, уже давно не ступала нога человека.