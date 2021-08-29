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Диетолог перечислила пять лучших продуктов для роста мышц

Источник:
РИА Новости
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Фото: Aleksandr Osipov / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Врач-диетолог Татьяна Бочарова назвала пять продуктов, которые лучше всего способствуют росту мышечной массы.

«Если ваша цель — набор мышечной массы, то не следует усиленно налегать на один-два продукта: важно, чтобы в меню были разные продукты, с неодинаковым соотношением аминокислот. Тогда вы получите максимум питательных веществ», — сообщила врач РИА Новости.

Первый продукт, по мнению Татьяны Бочаровой, — говядина: она содержит 22 грамма белка, а также креатин. Это аминокислота снабжает мышцы кислородом и повышает выносливость. Как самостоятельную добавку креатин используют в бодибилдинге.

Второй — куриная грудка, в которой около 110 калорий на 100 граммов продукта и при этом содержание белка равно 23 граммам. Куриное мясо хорошо усваивается, содержит витамины группы B. Третий — яйца: в них 13 граммов белка, цинк, который помогает мышцам расти, и аминокислота лейцин: она снижает скорость распада белка.

Четвертый — рыба (в среднем 18 граммов белка), например лосось, горбуша, скумбрия, а также креветки (19 граммов белка), которые хорошо усваиваются организмом. В рыбе содержится омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, которые в том числе способствуют восстановлению мышц после нагрузок.

Пятый продукт — творог, в 100 граммах которого 16 граммов белка. 70 процентов белка — это казеин, который на долгое время насыщает организм.

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