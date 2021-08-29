Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины о Поклонской

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба своим заявлением по возможному назначению послом депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской создал лучшую антирекламу украинскому гражданству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кулеба заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева «есть возможности испортить ей жизнь».

«Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь"», — написала Захарова в своем Telegram-канале

Кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане. Свое возможное назначение депутат комментировать не стала.