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ВДВ России впервые десантировали военный госпиталь

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

ВДВ России впервые в истории в рамках учений осуществили десантирование парашютным способом аэромобильного госпиталя в полном составе, сообщил заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенанта Александр Вязников.

«Сегодня мы успешно осуществили десантирование военного госпиталя в полном составе. Материальная часть воздушно-десантной техники отработала штатно. Личный состав уверенно выполнил поставленную задачу», — цитирует ТАСС генерала.

Десантирование состоялось в ходе тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Ивановской и Костромской областях.

Личный состав с вооружением, военной и специальной техникой, медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения погрузился в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. 17 военно-транспортных самолетов подняли в небо около 160 военнослужащих с техникой и оборудованием.

Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя, 14 единиц бронетанковой и автомобильной техники и 25 платформ П-7 с грузами, из которых 24 платформы с медицинским имуществом и оборудованием и 1 платформа с продовольствием, уточнили в Минобороны.

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