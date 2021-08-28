Родителей обязали выплатить сыну компенсацию за выброшенное порно

Суд в США обязал родителей 43-летнего Дэвида Веркинга заплатить ему 30 441 долларов компенсации за коллекцию порнографии, которую они выбросили.

Судья решил, что родители не имели права избавляться от вещей сына. Он также обязал их компенсировать расходы Дэвида на адвоката в размере 14,5 тысяч долларов, передает The Associated Press.

Дэвид Веркинг после развода в 2016 году несколько месяцев жил у родителей. После конфликта с ними он переехал в другой штат, оставив в доме свои вещи, включая коллекцию порно. Позднее мужчина узнал, что его родители все выбросили.

В 2019 году Дэвид подал на родителей в суд. Он оценил стоимость ущерба примерно в 25 тысяч долларов. Коллекция включала более полутора тысяч наименований, включая 12 коробок с кассетами, журналами, DVD-дисками и различными секс-игрушками.