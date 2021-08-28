Российским студентам пообещали очную учебу

Российские вузы начнут учебный год в очном формате, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Элементы удаленного обучения будут использоваться только при ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

Фальков уточнил, что 98% российских вузов начинают учебный год 1 сентября. Кроме этого, запланированы торжественные мероприятия в День знаний, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах университеты примут решения о формате праздника.

При этом эпидемиологические меры в учебных заведениях перед стартом учебного года будут усилены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава, это позволит сохранить здоровье преподавателей и студентов.

В прошлом году российские вузы массово вводили дистанционное обучение из-за вспышек заболеваемости коронавирусом. При этом такой переход назывался вынужденной мерой, призванной сохранить здоровье людей.