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Российским студентам пообещали очную учебу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российские вузы начнут учебный год в очном формате, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Элементы удаленного обучения будут использоваться только при ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

Фальков уточнил, что 98% российских вузов начинают учебный год 1 сентября. Кроме этого, запланированы торжественные мероприятия в День знаний, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах университеты примут решения о формате праздника.

При этом эпидемиологические меры в учебных заведениях перед стартом учебного года будут усилены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава, это позволит сохранить здоровье преподавателей и студентов.

В прошлом году российские вузы массово вводили дистанционное обучение из-за вспышек заболеваемости коронавирусом. При этом такой переход назывался вынужденной мерой, призванной сохранить здоровье людей.

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Жизнь #Образование
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corrector

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Алекс555

Говорит нигде нет. Много чего нигде нет. И Налогов таких нигде нет для олигархов. и много ,много чего...

PRoSpekt

Прям как в фильме "День выборов")Чего им можно пообещать?А чего у них нет?Ничего у них нет!Тогда так,...

Alaxel

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