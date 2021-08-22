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Новые правила оформления ОСАГО вступили в силу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Документ, исключающий из закона о безопасности дорожного движения норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО, 22 августа вступил в силу.

Ранее обязательное страхование автогражданской ответственности осуществлялось только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного техосмотра.

Приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение технического осмотра, владельцы автомобилей смогут с 29 августа. По оценкам Банка России, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

Но техосмотр пока остается обязательным. С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей начнут штрафовать на 2 тысячи рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, например, напомнил, что, по действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка не будет действовать.

«Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги»,— пояснил Володин в Telegram-канале.

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Kolksas

Никто и не говорил что гос-во будет полностью школьников собирать, это что то типа помощи

Disobedient

Сталин бы в расход пускал таких сотрудников, у которых счета в откровенно настроенном вражеском государстве....

Uynachalnica

Раздавать бесконтрольно деньги, действительно, глупое занятие. Государство тратит деньги на то, чтобы...

jeryakob

все лучшее детям. отобрал у пенсионеров , отдал детям. робин гуд.
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