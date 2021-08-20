Ящур подобрался к границе Забайкалья

Несколько вспышек ящура выявили на территории Монголии на границе с Забайкальским краем. Ветеринары опасаются, что заболевание может поразить скот в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Основные причины возникновения вируса на территории региона — это миграция диких животных и нелегальное перемещение скота», — отметил руководитель управления ветеринарии Забайкалья Андрей Лим.

Краевая ветеринарная служба просит владельцев сельхозживотных пограничных районов внимательнее относиться к здоровью скота. В случае изменения поведения животных незамедлительно обращаться на ветстанцию своего района.

Ящур — остропротекающая вирусная болезнь многих видов животных. Она наносит значительный ущерб сельскому хозяйству. Болезнь характеризуется лихорадкой, слюнотечением, поражением слизистой оболочки языка, рта и конечностей. Заболевание не лечится, предотвратить его можно только вакцинацией.