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Стартовали съемки фильма «Свободные отношения» с Аглаей Тарасовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Фильм «Свободные отношения» в жанре драматическая комедия расскажет о семейной паре, которая вносит разнообразие в свои отношения, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

«Свободные отношения» — история двух противоположностей, Артема и Илоны, роли которых исполняют Борис Дергачев и Аглая Тарасова. Случайная встреча в баре на Рубинштейна приводит к ночи, после которой Илона забеременела. Спустя семь лет два совершенно разных, совершенно неподходящих друг другу героя мучаются в несчастливом браке.

Производством картины занимается кинокомпании 1-2-3 Production. Режиссером «Свободных отношений» стал Дмитрий Невзоров, для которого проект станет дебютным в полнометражном кино.

«Хотелось написать тонкое кино про чувства людей, про судьбы, характеры и рассказать это не через экшен, а через эмоции. Потому что, конечно, это история про сохранение семьи, где свободные отношения – всего лишь необходимый триггер», — сказал о будущем фильме Невзоров.

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