НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шоу звезд американского стендапа в эксклюзивной озвучке выйдут на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
198 0
Фото: © кадр из видео

Пять концертов известных американских комиков в озвучке актеров дубляжа «Клиники» Евгения Рыбова и Марии Трындяйкиной покажут на ТНТ 4, сообщила пресс-служба канала.

Первым на ТНТ4 выступит Деметри Мартин, известный российскому зрителю по сериалу HBO «Обитель лжи». Также в эфире покажут один из лучших стендап-концертов в карьере Пита Холмса под названием «Хорошая попытка, дьявол!».

В сентябре на ТВ выйдет первый спешл-концерт Никки Глейзер, после которого с ней заключил эксклюзивный контракт Netflix. Завершится месяц американского стендапа социально-сатирическим выступлением Наташи Леджеро.

Комики расскажут свои монологи голосами Евгения Рыбова и Марии Трындяйкиной, которые озвучивали для ТНТ4 десять сезонов комедии «Офис» со Стивом Кареллом в главной роли, а также культовый сериал «Клиника».

Специально для телеэфира они перевели и озвучили все истории, шутки и панчлайны стендаперов, адаптировав их для русскоязычного зрителя. В некоторых моментах актеры дубляжа «докручивали» юмор точно так же мастерски, как они это делали, работая над хитовыми сериалами, чтобы концерты были понятны и смешны всем, даже если они не следят за американской политикой, бытом или поп-культурой.

Выпуски американского стендапа стартуют на ТНТ 4 с 21 августа. Серии будут выпускать по субботам в 23.00.

Еще по теме
Повар из Омска попала в реалити-шоу «Адская кухня»
Детективный сериал «Васнецова» начали снимать для «России»
Новый мистический триллер «Охотник за призраками» вышел на ТВ-3
Второй сезон «Патриота» покажут на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ящур подобрался к границе Забайкалья
Погоду на выходных в Забайкалье определит циклон
Похолодание придет в выходные в Новосибирск
Разрисовывающие скалы туристы окончательно взбесили жителей Алтая
Самое популярное
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Загадочный объект на невероятной скорости пересек Млечный Путь
Обсуждение (0)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

anodicreaure

меченого нужно судить и казнить за измену Родине
Sibnet.Ru