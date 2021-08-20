Шоу звезд американского стендапа в эксклюзивной озвучке выйдут на ТВ

Пять концертов известных американских комиков в озвучке актеров дубляжа «Клиники» Евгения Рыбова и Марии Трындяйкиной покажут на ТНТ 4, сообщила пресс-служба канала.

Первым на ТНТ4 выступит Деметри Мартин, известный российскому зрителю по сериалу HBO «Обитель лжи». Также в эфире покажут один из лучших стендап-концертов в карьере Пита Холмса под названием «Хорошая попытка, дьявол!».

В сентябре на ТВ выйдет первый спешл-концерт Никки Глейзер, после которого с ней заключил эксклюзивный контракт Netflix. Завершится месяц американского стендапа социально-сатирическим выступлением Наташи Леджеро.

Комики расскажут свои монологи голосами Евгения Рыбова и Марии Трындяйкиной, которые озвучивали для ТНТ4 десять сезонов комедии «Офис» со Стивом Кареллом в главной роли, а также культовый сериал «Клиника».

Специально для телеэфира они перевели и озвучили все истории, шутки и панчлайны стендаперов, адаптировав их для русскоязычного зрителя. В некоторых моментах актеры дубляжа «докручивали» юмор точно так же мастерски, как они это делали, работая над хитовыми сериалами, чтобы концерты были понятны и смешны всем, даже если они не следят за американской политикой, бытом или поп-культурой.

Выпуски американского стендапа стартуют на ТНТ 4 с 21 августа. Серии будут выпускать по субботам в 23.00.