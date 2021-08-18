Шойгу предрек скорую гибель человечества

Человечество семимильными идет к собственной погибели, причина тому — безудержное стремление к потреблению, заявил министра обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства», — сказал Шойгу в интервью журналу «Вокруг света».

Он привел пример с кроликами, когда одного добываешь для пропитания. «Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?!» — поделился Шойгу.

Министр вспомнил своего деда, который добывал в тайге только то количество зверя, которое мог съесть, иначе на следующий год стало бы меньше мяса. Он соблюдал «правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни».