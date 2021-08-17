Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования

Водитель скорой помощи в Чите услышал крики женщины и увидел, как с нее пытается сорвать одежду мужчина. Работник скорой сам обезвредил злоумышленника и передал его полицейским, сообщило СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в ночь на воскресенье в поселке Осетровка в Чите пьяный мужчина увидел одинокую женщину на улице. Он подошел и заговорил с незнакомкой, а затем внезапно набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать.

Женщина, сопротивляясь, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики услышал водитель скорой помощи, который ждал врачей в машине. Мужчина скрутил нападавшего и вызвал полицейских.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.