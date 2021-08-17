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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования

Источник:
Sibnet.ru
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Машина скорой помощи в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Водитель скорой помощи в Чите услышал крики женщины и увидел, как с нее пытается сорвать одежду мужчина. Работник скорой сам обезвредил злоумышленника и передал его полицейским, сообщило СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в ночь на воскресенье в поселке Осетровка в Чите пьяный мужчина увидел одинокую женщину на улице. Он подошел и заговорил с незнакомкой, а затем внезапно набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать.

Женщина, сопротивляясь, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики услышал водитель скорой помощи, который ждал врачей в машине. Мужчина скрутил нападавшего и вызвал полицейских.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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Топ комментариев

лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

west_nik

Для борьбы с коррупцией, с бюджета надо не забыть выделить несколько миллиардов долларов, чтобы окончательно...

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки
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