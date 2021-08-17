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Турист из Китая назвал Приангарье раем рыбных лакомств

Источник:
ИноСМИ
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Копченый омуль на рынке в Иркутской области
Фото: © Peggy_Marco / Pixabay License

Турист из Китая перечислил виды уличной еды разных регионов и народов, населяющих России. Иркутскую область он назвал «раем рыбных лакомств».

Пользователь WeChat описал свои впечатления от уличной еды в России. По его мнению, она не только пользуются спросом среди людей с плотным графиком, но и становятся визитной карточкой некоторых туристических городов, где можно не только попробовать необычные вкусные лакомства, но и узнать о кулинарных предпочтениях местного населения.

Так, он написал, что в России нежно любят и блюда среднеазиатской и кавказской кухни. Трудно представить российскую уличную еду без шаурмы, шашлыка и плова, цитирует его слова «ИноСМИ».

Но почти в каждом регионе России есть свои блюда-визитные карточки, например чак-чак в Казани, пряники в Туле, пышки в Санкт-Петербурге, а в Иркутской области — вкусная байкальская рыба.

По мнению туриста из КНР, этот регион безусловно можно назвать раем рыбных лакомств. В небольших городках вблизи Байкала есть рыбные рынки, которые славятся множеством разновидностей копченой рыбы и привлекают туристов.

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Иркутск #Туризм #Еда #Говорят о России
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