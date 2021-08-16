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Анна Хилькевич рассказала о самом ужасном поступке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © annakhilkevich, instagram.com/annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич призналась, что однажды в порыве гнева подняла руку на ребенка, о чем очень сильно жалеет. Об этом она написала в Imstagram.

Тему детей в соцсети завели подписчики, задав Хилькевич вопрос, поднимала ли она когда-либо руку на своих детей. Актриса ответила положительно.

«Был один раз, когда я в порыве гнева очень крепко сжала руку Арише. Но это было давно, до моего переосмысления жизни. Прости, доченька», — написала Хилькевич в Instagram.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. В этом же году родилась ее первая дочь Арианна, а в 2018 у пары появилась еще одна дочь Мария.

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