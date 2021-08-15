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Рассчитан размер пенсии Меркель после отставки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Канцлер Германии Ангела Меркель после выхода в отставку будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро (более 1 миллиона рублей), подсчитал немецкого Союз налогоплательщиков.

После выхода на пенсию экс-канцлер будет получать почти половину своей нынешней зарплаты. Сейчас она зарабатывает немногим более 35 тысяч в месяц (более 3 миллионов рублей), приводит Focus расчеты организации.

Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты (около 10 тысяч евро в настоящее время). Вместе с тем Меркель как экс-канцлер ФРГ будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

Меркель занимает пост канцлера с 2005 года. По итогам выборов, прошедших в 2017 году, она была переизбрана в четвертый раз и в 2018 году объявила, что не намерена баллотироваться на новый срок после истечения своих полномочий. Политик подаст в отставку после парламентских выборов, которые состоятся в Германии в сентябре. Меркель также отмечала, что не будет претендовать на какие-либо политические посты.

Помимо работы на должности канцлера Меркель была федеральным министром по делам женщин и молодежи (1991–1994) и федеральным министром охраны окружающей среды (1994–1998).

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Desput

выборы скоро, вот и суета пошла))))))))

Uynachalnica

"Путин также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась...

Uynachalnica

Пора переходить к почтовой переписке... Как теперь порнуху скачивать?

ANVikulov

опять обещания , несбыточные возможности , заявления громкие
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