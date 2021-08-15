Клип Лободы на песню «Indie Rock» на украинском удивил поклонников

Певица Светлана Лобода выпустила клип на песню «Indie Rock» («Vogue»). Трек она исполняет сразу на двух языках — русском и украинском. Видео вышло на родном языке Лободы и удивило поклонников певицы.

«Моя героиня — юная девушка, которая только-только начинает познавать мир большого глянца и себя саму, попадает на фотосессию к именитому фотографу. Удастся ли ей открыть все грани таланта девушки и какие метаморфозы с ней произойдут во время сьемки», — описала Лобода сюжет клипа.

Поклонники певицы пришли в восторг от новой работы Светланы Лободы. Одних очень порадовало украинское звучание песни. Украинский язык родной для артистки, она родилась в Киеве.

Но еще больше в Сети похвалили видеоряд клипа, отметив высокий уровень эстетики, особую атмосферу и общую красоту работы.