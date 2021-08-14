Арестован державший в плену школьницу рецидивист

Тайшетский городской суд постановил арестовать мужчину, убившего двоих человек и после этого державшего в плену семиклассницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

«Сегодня по ходатайству следствия с учетом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, а также убийства двух лиц. По данным следствия, 45-летний гражданин расправился с 74-летней женщиной и ее 48-летним сыном, а после в течение дня удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей.

12 августа в полицию обратилась женщина, на телефон дочери которой пришло сообщение от одноклассницы с просьбой о помощи. Девочка сообщила, что ее удерживает малознакомый мужчина в ее доме. Задержанный мужчина признался в убийстве двух человек, тела которых он спрятал в подвале.

Школьницу направили на медицинское обследование. Известно, что в 2018 году злоумышленник условно-досрочно освободился из колонии в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки.