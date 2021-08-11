НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Звезд топовых проектов НТВ соберут в новом шоу «Шоумаскгоон»

Источник:
Sibnet.ru
225 1
Фото: © kirillturichenko, instagram.com/kirillturichenko

Новый проект «Шоумаскгоон» выйдет на канале НТВ, в нем примут участие звездные участники других шоу телеканала, сообщила пресс-служба НТВ.

Среди участников — TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс и Стас Костюшкин из «Маски». Юлия Паршута, Кирилл Туриченко и Марк Тишман из второго сезона «Маски». А также Диана Анкудинова, победительница второго сезона и суперсезона «Ты супер!», участница «Суперстар! Возвращение» Алиса Мон, а также ведущий проекта «Маска» Вячеслав Макаров.

В шоу не будет жюри как такового: комментировать и оценивать выступления будут сами участники. В конце каждого выпуска им предстоит расставить друг другу оценки по шкале от двух до девяти баллов, при этом дважды проставить одинаковый балл и проголосовать за себя они не могут. В каждом выпуске будет приглашенная звезда, у которой тоже будет право голоса, при этом полноправным участником шоу она не будет.

В каждом туре участникам будет предложено девять тем: например, один исполнит народную песню, второй — песню лауреата премии Grammy, третий — рок-хит. По итогу голосования определяется победитель. После голосования в девятой программе будет объявлен победитель сезона.

Ведущие проекта — резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и певец Тимур Родригез. Дата премьеры шоу пока не сообщается.

Еще по теме
Стали известны подробности шоу «Новые танцы» на ТНТ
Сериал «Вместе навсегда» выходит на канале «Россия»
Начались съемки сериала «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой
Повар из Омска стал участником нового шоу на канале «Пятница!»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уровень Байкала поднялся до опасной отметки
Денис Проценко приедет в Забайкалье
Авария на красноярской трассе унесла жизни двух человек
Ребенок под Новосибирском умер, проткнув ногу тормозом велосипеда
Самое популярное
World of Tanks получит новые танки и карту
Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли
Путин поручил очистить Россию
Путин потребовал остановить вымирание России
Обсуждение (1)
Картина дня
Шойгу указал на самую страшную угрозу для России
Ученые оценили опасность «йота»-штамма коронавируса
Кондитеры изменили рецепты конфет из-за роста цен
Депутаты представили законопроект о МРОТ в 20 тысяч рублей
Топ комментариев

urbasik

Корпорации сильней чем конституционная власть.Лавочники одержали сокрушительную победу над населением.

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

Иркут 69

Я бы этому бункерному сидельцу носом ткнул в то, что творится в Якутии. Площадь пожаров превысила 2 млн....

med317

А с прививками разве не умирают? Причем не столько от Ковида, сколько от самой прививки. P.s. после 2й...
Sibnet.Ru