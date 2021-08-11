Звезд топовых проектов НТВ соберут в новом шоу «Шоумаскгоон»

Новый проект «Шоумаскгоон» выйдет на канале НТВ, в нем примут участие звездные участники других шоу телеканала, сообщила пресс-служба НТВ.

Среди участников — TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс и Стас Костюшкин из «Маски». Юлия Паршута, Кирилл Туриченко и Марк Тишман из второго сезона «Маски». А также Диана Анкудинова, победительница второго сезона и суперсезона «Ты супер!», участница «Суперстар! Возвращение» Алиса Мон, а также ведущий проекта «Маска» Вячеслав Макаров.

В шоу не будет жюри как такового: комментировать и оценивать выступления будут сами участники. В конце каждого выпуска им предстоит расставить друг другу оценки по шкале от двух до девяти баллов, при этом дважды проставить одинаковый балл и проголосовать за себя они не могут. В каждом выпуске будет приглашенная звезда, у которой тоже будет право голоса, при этом полноправным участником шоу она не будет.

В каждом туре участникам будет предложено девять тем: например, один исполнит народную песню, второй — песню лауреата премии Grammy, третий — рок-хит. По итогу голосования определяется победитель. После голосования в девятой программе будет объявлен победитель сезона.



Ведущие проекта — резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и певец Тимур Родригез. Дата премьеры шоу пока не сообщается.