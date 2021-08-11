Интервью Летова с высказыванием о наркотиках запретили

Интервью музыканта Егора Летова 20-летней давности оказалось в списке запрещенных из-за высказывания о наркотиках.

Речь идет о беседе Летова с писателем Любовью Парфентьевой в Харькове, опубликованной в 1998 году, в которой музыкант высказывает свое отношение к употреблению наркотиков, сообщает ТАСС.

Сайт, на котором опубликовано интервью, МВД заблокировал в понедельник, 9 августа. Он находится в реестре запрещенных сайтов.

Егор Летов — один из основателей и лидер музыкальной группы «Гражданская оборона». Считается основоположником русского панк-рока. Музыкант умер 19 февраля 2008 года в Омске.