Россия и Белоруссия снизят роуминговые тарифы

Москва и Минск договорились с 1 сентября перейти на комфортные сниженные тарифы для роуминговых абонентов двух стран, сообщается на сайте посольства Белоруссии в России.

Решение принято по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. В ходе заседания стороны договорились об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок на роуминговый трафик.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. «Дорожная карта» была подписана в декабре 2019 года. Изначально планировалось, что роуминг будет отменен в июне 2020 года, однако сроки отмены роуминга неоднократно переносились.

В настоящее время предполагается, что роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений.