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Вознаграждение пообещали за данные о похитителе девочки на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД по Алтайскому краю

Полиция продолжает разыскивать 40-летнего жителя Алтайского края, который ранее похитил и несколько дней удерживал в погребе 12-летнюю девочку, а потом скрылся.

МВД региона сообщает, что разыскивается Олег Лавкин 1981 года рождения из села Малоенисейское Бийского района. На вид ему 35-45 лет, рост 170-175 сантиметров, одет в камуфляжный костюм, носит очки.

«Передвигается лесными массивами от села Малоенисейское Бийского района предположительно в сторону Республики Алтай, может выходить в населенные пункты. В случае имеющейся информации о местонахождении подозреваемого просьба обратиться по телефонам: 8 (906) 966 4954, 8 (906) 945 7176, 8 (385 2) 397 313. Анонимность, безопасность и вознаграждение гарантируются», – сказано в сообщении.

Ранее следователи сообщали, что днем 31 июля мужчина увидел 12-летнюю девочку на велосипеде на проселочной дороге между поселками Малоенисейское и Семеновод. С силой толкнув ее, он связал ей руки и ноги, надел на нее мешок, погрузил в прицеп самоходного транспортного средства и увез в подвал занимаемого им дома. Девочку искали десятки людей – правоохранители и волонтеры, она сама вернулась домой ночью 2 августа.

Уголовное дело возбудили по п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего). В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск.

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