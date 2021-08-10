Киностудия имени Горького снимет первый хоррор про подростков

Первый для киностудии имени Горького фильм ужасов «Кукольник» будет посвящен взрослению детей, съемки проекта начнутся осенью, сообщила генеральный продюсер киностудии Лика Бланк.

«Это первое производство киностудии Горького с новой командой. Это тот фильм, к которому уже на этапе сценария есть интерес со стороны платформы каналов, чего не было последние 13 лет», - сказала Бланк ТАСС.

Основой сценария стала история про взросление ребенка. Рассказ посвящен в том числе и современным родителям, которые не всегда успевают уделить детям должное внимание.

«Игрушки, которые подбрасывает Кукольник — это аллюзия. Она достаточно понятная - на современные гаджеты, с которыми играет ребенок, когда у него нет друзей, нет родителей, готовых провести с ним время. Мы любим своих детей, но проникать в их фантазии не всегда получается. Это такая распространенная ошибка. Значит, с ним будет играть кто-то другой с какими-то своими целями», — цитирует агентство режиссера картины Романа Амслера.

Ожидается, что новый хоррор выйдет в прокат в конце 2022 года или начале 2023. Картину покажут в кинотеатрах и на цифровых площадках.