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Киностудия имени Горького снимет первый хоррор про подростков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый для киностудии имени Горького фильм ужасов «Кукольник» будет посвящен взрослению детей, съемки проекта начнутся осенью, сообщила генеральный продюсер киностудии Лика Бланк.

«Это первое производство киностудии Горького с новой командой. Это тот фильм, к которому уже на этапе сценария есть интерес со стороны платформы каналов, чего не было последние 13 лет», - сказала Бланк ТАСС.

Основой сценария стала история про взросление ребенка. Рассказ посвящен в том числе и современным родителям, которые не всегда успевают уделить детям должное внимание. 

«Игрушки, которые подбрасывает Кукольник — это аллюзия. Она достаточно понятная - на современные гаджеты, с которыми играет ребенок, когда у него нет друзей, нет родителей, готовых провести с ним время. Мы любим своих детей, но проникать в их фантазии не всегда получается. Это такая распространенная ошибка. Значит, с ним будет играть кто-то другой с какими-то своими целями», — цитирует агентство режиссера картины Романа Амслера.

Ожидается, что новый хоррор выйдет в прокат в конце 2022 года или начале 2023. Картину покажут в кинотеатрах и на цифровых площадках.

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