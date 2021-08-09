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Представитель МакSим ответила на слухи о состоянии певицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maksimsinger, vk.com/maksimsinger

Певица МакSим действительно чувствует себя лучше и общается с врачами, но не гуляет по коридорам, сообщила менеджер артистки Яна Богушевская в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Богушевская ответила на распространенные в СМИ слухи. Она опровергла информацию о том, что МакSим не сможет больше петь и станет инвалидом.

«Это неправда, конечно. По прогнозам не могу сказать, но легкие восстанавливаются», — написала Богушевская.

Также она сообщила, что певица не гуляет по больнице, как писали некоторые Telegram-каналы. МакSим по-прежнему находится в реанимации. «Как врачи переведут ее в палату, я думаю, она сама выйдет на связь. Сейчас у неё нет телефона в реанимации», — добавила представитель артистки.

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