Представитель МакSим ответила на слухи о состоянии певицы

Певица МакSим действительно чувствует себя лучше и общается с врачами, но не гуляет по коридорам, сообщила менеджер артистки Яна Богушевская в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Богушевская ответила на распространенные в СМИ слухи. Она опровергла информацию о том, что МакSим не сможет больше петь и станет инвалидом.

«Это неправда, конечно. По прогнозам не могу сказать, но легкие восстанавливаются», — написала Богушевская.

Также она сообщила, что певица не гуляет по больнице, как писали некоторые Telegram-каналы. МакSим по-прежнему находится в реанимации. «Как врачи переведут ее в палату, я думаю, она сама выйдет на связь. Сейчас у неё нет телефона в реанимации», — добавила представитель артистки.