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Начались съемки сериала «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой

Источник:
Sibnet.ru
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Детективный сериал «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой в главной роли начали снимать в Новороссийске, сообщила пресс-служба канала «Россия».

По сюжету пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна Марфина (Елена Яковлева) после смерти мужа переезжает в элитный поселок к семье дочери. Она тоскует по прежней жизни, когда каждый вечер они с мужем играли в шахматы и обсуждали его повседневные дела.

Однажды став единственным свидетелем загадочного убийства, Агата Денисовна берется за собственное расследование. В нем ей помогают бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов (Сергей Перегудов) и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов (Александр Балуев). Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к еще более запутанным преступлениям.

Режиссером картины стал Мирослав Малич, хорошо известный поклонникам телесериала «Тайны следствия». Именно он сыграл роль мужа главной героини — старшего следователя Марии Швецовой.

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