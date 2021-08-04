Вышел клип «Мумий Тролля» и Кары Кросс на хит «Утекай»

Группа «Мумий Тролль» записала фит с блогером Карой Кросс на хит 90-х «Утекай», следом за треком вышел и клип.

Основной посыл коллаборации — примирить два поколения и на своем примере показать, что «зумеры» и «бумеры» способны находить общий язык и дружить, а не тратить время на разногласия.

В клипе две параллельные сюжетные линии. В то время, как сами исполнители —Кара Кросс и Илья Лагутенко встречаются в декорациях клипа «Утекай» 1997 года, папа и дочь, которых сыграли актер Ян Цапник и блогер Валя Карнавал, ощущают на себе проблемы отцов и детей.