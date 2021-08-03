Пашинян вновь стал премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром республики Никола Пашиняна. Указ опубликован на сайте главы государства.
«На основании части 1 статьи 149 Конституции назначить Никола Пашиняна премьер-министром», — приводит РБК документ.
Пашинян ушел в отставку с поста премьера 25 апреля из-за политического кризиса, который возник в стране после военного конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года. В результате мирного договора по этому конфликту часть подконтрольных Еревану районов Нагорного Карабаха перешла Баку.
Тогда Пашинян ушел со своего поста, чтобы провести досрочные парламентские выборы. Они состоялись в июне: партия Пашиняна «Гражданский договор» выиграла, набрав 53,92% голосов.
Президент России Владимир Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра. Российский лидер выразил надежду, что деятельность возглавляемого Пашиняном правительства будет способствовать «дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений».
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