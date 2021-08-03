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Медведь напал на лесника в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Два лесника в Иркутской области, находясь в 20 километрах от поселка Подволочного, встретили агрессивного медведя. Зверь напал на людей и ранил одного, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

После инцидента один из лесников связался по спутниковой связи с отделом полиции и сумел дотащить пострадавшего товарища, которому медведь разорвал ногу, до машины. Он повез раненого в больницу в ближайший населенный пункт, где фельдшер оказал первую помощь.

Сейчас специалисты решают вопрос об эвакуации раненного, а также о выезде следственно-оперативной группы к месту происшествия. Оно находится в труднодоступном участке тайги в более чем в 200 километрах от районного центра.

Причины нападения медведей на человека

Полиция предупредила жителей региона, что встреча с медведем может стать смертельной. Ранее сотрудники нацпарков и заповедников Сибири говорили о большой численности косолапых в 2021 году и о выходе их к людям.

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