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ТНТ начал съемки спин-оффа «Полицейского с Рублевки» про Мухича

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

Спин-офф «Полицейского с Рублевки» будет посвящен герою Романа Попова — Мухичу. Новый сериал получил название «Детективное агентство Мухича», сообщил актер в личном Instagram-аккаунте.

В новом проекте, кроме Мухича, будут присутствовать другие персонажи из «Полицейского с Рублевки». Например, Кристина (София Каштанова) и Алиса Рыбкина (Рина Гришина).

Судя по словам Романа Попова, главным напарником Мухича в детективном агентстве станет как раз Кристина, которая в «Полицейском с Рублевки» исполняла роль элитной проститутки.

«Соня, наш тандем снова в работе, твоя Крис еще обаятельнее, а мой Игорь всё так же непробиваемо... недалек», — обратился к актрисе Попов.

Режиссером сериала выступил Илья Куликов. Также в «Детективном агентстве Мухича» снялись Александр Дерепко, Сергей Штатнов, Ирина Вилкова, Михаил Химичев, Максим Линников, Тамара Адамова.


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