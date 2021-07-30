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Электромобиль Tesla научился говорить по-русски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jakob Härter / CC BY-SA 2.0

Электромобили Tesla стали официально понимать русский язык — в большом обновлении бортовая система с голосовым управлением получила русификацию.

Tesla начала распространять большое обновление 2021.24, пишет Electrek. В нем добавлены три новых языка: русский, румынский и венгерский.

Также Tesla представила новый режим «Автомойка», в котором машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки, дворники, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки.

Кроме того, улучшена работа встроенного видеорегистратора, а опция автозатемнения зеркал теперь может вручную отключаться водителем.

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