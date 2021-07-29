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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Цыганский барон показал коллекцию советских лимузинов

Источник:
Sibnet.ru
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Цыганский барон из Молдавии показал блогеру Илье Варламову коллекцию лимузинов ГАЗ-14 «Чайка», которые были куплены в советские времена.

Варламов снял фильм о жизни молдавских цыган из города Сороки. Отец нынешнего цыганского барона Артура Черари Мирча во времена СССР сделал состояние на пошиве нижнего белья. Он же купил два правительственных лимузина ГАЗ-14 «Чайка».

По словам Артура Черари, одна из «Чаек» была выкуплена в конце 80-х из гаража генсека Юрия Андропова в крымской Ялте. Вторая раньше служила в гараже Центрального комитета Коммунистической партии в Кишиневе.

«Была на ходу. Красавица, черная. Покрашу, сделаю, все у меня есть: и крылья и двери. Все делается», — рассказал барон блогеру.

Кроме «Чаек». в автопарке Черари есть несколько ВАЗов. Все машины находятся в не очень хорошем состоянии — они ржавые и частично вросли в землю.

Тема: Русские машины
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