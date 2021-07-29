Украина достигла самого высокого в истории уровня зарплат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривны (около 525 долларов), сообщила в среду Государственная служба статистики.

Как следует из данных Госстата, это самый высокий уровень зарплаты в истории страны. До этого достаточно высокая по украинским меркам средняя зарплата на уровне 400 долларов была зафиксирована летом 2008 года, но после начала кризиса резко снизилась.

Такая же зарплата затем была зафиксирована в середине 2013 года, после чего упала в два раза. Вновь до 400 долларов зарплата выросла в июне 2019 года, приводит ТАСС статистику.

По данным Госстата, самые высокие зарплаты — в Киеве, в среднем 20 455 гривен (751 доллар), самые низкие — в Кировоградской области — 11 497 гривен (422 доллара).

При этом, по данным комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, более 42% жителей страны, имеющих работу, живут ниже уровня бедности.