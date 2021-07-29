НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Украина достигла самого высокого в истории уровня зарплат

Источник:
ТАСС
252 2
Фото: info@ukr.media / Attribution License

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривны (около 525 долларов), сообщила в среду Государственная служба статистики.

Как следует из данных Госстата, это самый высокий уровень зарплаты в истории страны. До этого достаточно высокая по украинским меркам средняя зарплата на уровне 400 долларов была зафиксирована летом 2008 года, но после начала кризиса резко снизилась.

Такая же зарплата затем была зафиксирована в середине 2013 года, после чего упала в два раза. Вновь до 400 долларов зарплата выросла в июне 2019 года, приводит ТАСС статистику.

По данным Госстата, самые высокие зарплаты — в Киеве, в среднем 20 455 гривен (751 доллар), самые низкие — в Кировоградской области — 11 497 гривен (422 доллара).

При этом, по данным комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, более 42% жителей страны, имеющих работу, живут ниже уровня бедности.

Еще по теме
Путин перенес начало «школьных» выплат
Банк России ужесточит требования к выдаче ипотеки
Путин объяснил рост цен в России
Мошенники придумали новую уловку для краж через мессенджеры
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пассажиры катера на Байкале отравились угарным газом
Смерть в стрелковом клубе Новосибирска попала на видео
Мини-смерч прошелся по стройке нового ЛДС в Новосибирске
Газ взорвался в жилом доме Барнаула
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Россиян без прививок лишат зарплаты
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
Япония предъявила России новые территориальные претензии
Обсуждение (2)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...
Sibnet.Ru