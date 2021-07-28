Турки призвали Россию смириться с поставками вооружений Украине

Поставки Турции оружия Украине не должны влиять на российско-турецкие отношения, заявил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.

«Западные страны, США и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы стремимся поддерживать отношения на хорошем уровне», — сказал он в интервью «Ленте.ру».

Профессор призвал Москву смириться с намерением Анкары и дальше развивать связи с Киевом, так как из-за «пары десятков турецких беспилотников» Украине не удастся превзойти Россию по военной мощи.

По мнению Унала, хорошие отношения и с Россией, и с Украиной позволили бы Турции стать посредником между двумя странами. «Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и она не должна видеть это в таком свете», — заключил профессор.

Ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.