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Дело о фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка» направили в суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томский областной суд рассмотрит уголовное дело о реабилитации нацизма – местный житель отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Геббельса, сообщила Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, в мае 2020 года и в мае 2021 года, когда акция «Бессмертный полк» проводилась онлайн, томич отправил на сайт проекта фото одного из ближайших сподвижников Гитлера Йозефа Геббельса. Таким образом обвиняемый пытался с одобрить преступления, установленные приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года.

«При этом Сахаров был достоверно осведомлен о том, что названный приговор подтвердил участие руководящего состава НСДАП в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны», – говорится в сообщении ведомства.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Томский областной суд. По статье «Реабилитация нацизма» томичу грозит до пяти лет колонии.

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Uynachalnica

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Desput

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corrector

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