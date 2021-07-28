Дело о фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка» направили в суд

Томский областной суд рассмотрит уголовное дело о реабилитации нацизма – местный житель отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Геббельса, сообщила Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, в мае 2020 года и в мае 2021 года, когда акция «Бессмертный полк» проводилась онлайн, томич отправил на сайт проекта фото одного из ближайших сподвижников Гитлера Йозефа Геббельса. Таким образом обвиняемый пытался с одобрить преступления, установленные приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года.

«При этом Сахаров был достоверно осведомлен о том, что названный приговор подтвердил участие руководящего состава НСДАП в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны», – говорится в сообщении ведомства.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Томский областной суд. По статье «Реабилитация нацизма» томичу грозит до пяти лет колонии.