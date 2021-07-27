Двухместный Су-57 разработают для управления дронами

Компания «Сухой» создаст двухместный командный истребитель пятого поколения Су-57 для управления перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех "Охотников"», — сказал ТАСС источник.

Новейший беспилотник «Охотник» будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем Су-57. При совместном применении беспилотники будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования. На настоящий момент с Минобороны РФ подписан контракт на поставку 76 таких машин. Первый самолет поступил в войска в 2020 году.