НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мошенники придумали новую уловку для краж через мессенджеры

Источник:
Sibnet.ru
407 1
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи в России получают сообщение о денежном выигрыше и оплачивают комиссию, которую просит «администратор», теряя, таким образом, не только деньги, но платежные данные, сообщил представитель Сбербанка.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки», — цитирует РИА Новости представителя финансовой организации.

Для привлечения внимания мошенники анонсируют сумму «призового фонда» — 1 миллион долларов. Получателям сообщений предлагают выбрать один из мессенджеров, после чего появляется фишинговая ссылка с размером «приза».

Пользователь заходит в чат с «администратором» розыгрыша, а последний сообщает — из-за запрета на переводы в долларах в России выигрыш нужно конвертировать в рубли. За это необходимо заплатить небольшую комиссию.

Жертва вводит платежные данные: номер карты, имя держателя, срок действия и трехзначный CVC-код. И мошенник получают как платежную информацию, так и деньги за «комиссию».


Еще по теме
Мишустин пообещал Курилам небывалую поддержку
Помощь семьям в РФ переведут в систему одного окна
Эксперт дал совет, как законно увеличить пенсию
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экстремальные соревнования впервые прошли в горах Алтая
Женщина в Новокузнецке поймала выпавшего из окна малыша
Аналитики заявили о вакцинации трети новосибирцев
Тела с места крушения Ан-2 в Бурятии отправят на экспертизу
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Россиян без прививок лишат зарплаты
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
58
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
19
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
19
Чубайс предрек России глобальный кризис
17
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
16
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
Sibnet.Ru