Мошенники придумали новую уловку для краж через мессенджеры

Пользователи в России получают сообщение о денежном выигрыше и оплачивают комиссию, которую просит «администратор», теряя, таким образом, не только деньги, но платежные данные, сообщил представитель Сбербанка.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки», — цитирует РИА Новости представителя финансовой организации.

Для привлечения внимания мошенники анонсируют сумму «призового фонда» — 1 миллион долларов. Получателям сообщений предлагают выбрать один из мессенджеров, после чего появляется фишинговая ссылка с размером «приза».

Пользователь заходит в чат с «администратором» розыгрыша, а последний сообщает — из-за запрета на переводы в долларах в России выигрыш нужно конвертировать в рубли. За это необходимо заплатить небольшую комиссию.

Жертва вводит платежные данные: номер карты, имя держателя, срок действия и трехзначный CVC-код. И мошенник получают как платежную информацию, так и деньги за «комиссию».