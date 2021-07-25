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Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский «начал прозревать» по поводу реального отношения Запада к стране, считает украинский политик, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, Украине необходимо пересмотреть экономическое сотрудничество с Евросоюзом, так как она «обнажила» свой рынок, «убила» местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей.

«В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет», — цитирует РИА Новости Мураева.

Как заявил экс-депутат, ЕС не сможет "прокормить" Украину и "подтянуть" ее до своего уровня, так как в сообществе также «достаточно сложная ситуация». «Brexit был, Великобритания вышла, понимая, что экономически там не все в порядке. Поэтому этого пути нет», — добавил он.

Зеленский в последнее время не раз говорил о важности вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Так, присоединение к ЕС он называл «стратегически достижимой мечтой», а членство в НАТО считает единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.

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