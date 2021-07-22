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Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент США Джо Байден полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю [о чем-то], то могу это сделать. <...> Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира», — цитирует ТАСС Байдена.

Переговоры Путина и Байдена состоялись16 июня в Женеве. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит.

В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон планируют начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

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Политика #Мир #Говорят о России
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pepelmetal

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pepelmetal

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jeryakob

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Alhazred

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