Нобелевский лауреат высказал возмущение политикой США

Бывший глава МАГАТЭ, дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи резко раскритиковал внешнюю политику США.

«Что меня шокировало больше всего, так это то, что Америка, которая так гордится своей любовью к свободе и справедливости, слишком часто проводила гегемонистскую и репрессивную внешнюю политику», — цитирует РИА Новости заявление эль-Барадеи.

Он в этой связи напомнил «жутких войнах в Ираке и Вьетнаме», а также указал на поддержку ряда «безжалостных диктаторов», которую оказывал Вашингтон.

«Разрыв между тем, как Америка себя представляет, и тем, какую внешнюю политику она проводит, усиливал неоднозначное восприятие США в арабских и остальных странах мира», — добавил эль-Барадеи, отметив, что многие из тех, кто мечтали стать гражданами США, признавались в неприятии внешней политики Вашингтона.

Автор статьи подчеркнул, что ситуацию может исправить «необходимый сдвиг» в позиции США — в частности, в сторону более беспристрастного подхода к отношениям с другими государствами.