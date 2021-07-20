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Завершены съемки второго сезона сериала «Великая»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/thegreathulu/

Кинокомпания Hulu завершила съемки второго сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг, дата выхода серий пока не объявлена.

«Съемки второго сезона #TheGreat официально завершены!», — говорится в аккаунте в соцсетях этого проекта.

Первый сезон «Великой» завершился тем, что Екатерина узнала о своей беременности. А план императрицы — свергнуть Петра с престола — терпит крах.

Николас Холт, исполняющий в сериале роль Петра, коротко прокомментировал публикацию Фаннинг: «Павел». Судя по намекам, весь второй сезон будет сосредоточен на будущем наследнике престола.

Сюжет сериала «Великая» рассказывает о становлении Екатерины II в шуточной форме. Поначалу полная надежд на чистую и светлую любовь девушка быстро разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе и, пока тот, устроив во дворце непрекращающуюся вечеринку, развлекается банкетами, охотой, блудом и унижением подданных, молодая императрица начинает строить планы, как ей самой обустроить Россию.

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