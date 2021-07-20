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США и Германия договорились по «Северному потоку»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Office of the President of the United States

США и Германия устранили разногласия по поводу российского газопровода «Северный поток — 2», сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом сообщила, что два лидера обсудили «Северный поток — 2» в контексте отношений с Россией и Украиной, позиции Берлина и Вашингтона по этому проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться транзитером российского газа, а строящийся газопровод не заместит украинский транзит.

«Все выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни», — сообщил один из источников агентства Рейтер.

Стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления санкций США в отношении оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG и ее главного исполнительного директора Маттиаса Варнига, приводит РИА Новости материал агентства.

США и ФРГ также договорились выделять больше денег на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и эффективности.

Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию.

Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую нитку могут закончить к концу августа. 

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