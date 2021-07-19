МВД рассказало о скрытом надзоре за автонарушителями

Сотрудники полиции в течение 10 лет осуществляют скрытый надзор за водителями, нарушающими правила дорожного движения, в том числе выявляют тех, кто использует за рулем телефон без специального устройства, сообщает пресс-центре МВД.

«Осуществление надзора за дорожным движением нарядами сотрудников на патрульных автомобилях без специальной цветографической схемы, так называемый скрытый надзор, не является нововведением. Внутриведомственными нормативными правовыми актами такой метод несения службы допускается более 10 лет», — сказали ТАСС в ведомстве.

В МВД уточнили, сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы фиксирует нарушения правил дорожного движения, которые способствуют совершению ДТП.

«Речь идет о фактах опасного вождения, выезде в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, правил пользования телефоном водителем транспортного средств»— пояснили в ведомстве.