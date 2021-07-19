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Новую версию фильма «Основной инстинкт» покажут в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Кинопрокатная компания A-One выпустит 29 июля отреставрированную в 4К версию фильма «Основной инстинкт» режиссера Пола Верховена, фильм будет впервые показан в российских кинотеатрах.

Премьера фильма в Новосибирске состоится в кинотеатре Формула Кино Аура 25 июля в 16.00. Фильм представит кинокритик Егор Москвитин.

Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля и, спустя почти 30 лет, он остается смелым и новаторским фильмом, определившим жанр эротического триллера, и любимым среди зрителей разных стран и поколений.

 Детектив Ник Каррэн (Майкл Дуглас) принимается за расследование убийства рок-звезды, основной подозреваемой в котором становится подруга жертвы, писательница Кэтрин Трамелл (Шерон Стоун). Но Кэтрин обладает удивительной способностью манипулировать людьми, и увлечение Ника переходит в одержимость. Сможет ли он доказать ее невиновность и освободить от подозрений, или же она все-таки причастна к загадочной смерти.

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