«Ростех» показал «лицо» новейшего легкого истребителя. ВИДЕО

Разработчиком новейшего российского легкого истребителя, презентация которого состоится 20 июля, стала компания «Сухой», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Госкорпорация в ночь на понедельник опубликовала видеоролик, в котором раскрыты новые особенности самолета, впервые показаны контуры самой машины, анфас, а также назван разработчик машины — компания «Сухой».

О разработке российского легкого тактического самолета, оснащенного одним двигателем, ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли. Новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

«Ростех» 13 июля анонсировал презентацию принципиально нового военного самолета, которая состоится 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский.