ВОЗ заявила о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире

Третья волна пандемии коронавируса началась в мире, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
После прошлого всплеска заболеваемости COVID-19 в мире усилия Европы и Северной Америки по вакцинации своих граждан начали приносить результаты и случаи заболевания и смертность стали снижаться, приводит РБК слова главы ВОЗ
«К сожалению, сейчас эти тенденции изменились и мы находимся на ранней стадии третьей волны [пандемии]», — констатировал он.
Число случаев заболевания во всем мире растет четвертую неделю подряд, также снова растет число смертей от заражения коронавирусом, уточнил Гебрейесус.
Основным драйвером роста Гебрейесус назвал распространение дельта-штамма коронавируса (индийский вариант). Ситуация, по его словам, усугубляется возросшей мобильностью людей, а также непоследовательным использованием государствами мер в области здравоохранения и защиты населения.
«Дельта-вариант сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если еще не стал», — подчеркнул Гебрейесус.
Maniac.Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....
MuzykantТочно власти в другом измерении находятся.У нас только ищут возможность,как можно меньше заплатить.
fydor55Они давно выдают желаемое за действительное
great_americaЭто они так изощренно издеваются над россиянами.