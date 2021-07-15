ВОЗ заявила о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире

Третья волна пандемии коронавируса началась в мире, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

После прошлого всплеска заболеваемости COVID-19 в мире усилия Европы и Северной Америки по вакцинации своих граждан начали приносить результаты и случаи заболевания и смертность стали снижаться, приводит РБК слова главы ВОЗ

«К сожалению, сейчас эти тенденции изменились и мы находимся на ранней стадии третьей волны [пандемии]», — констатировал он.

Число случаев заболевания во всем мире растет четвертую неделю подряд, также снова растет число смертей от заражения коронавирусом, уточнил Гебрейесус.

Основным драйвером роста Гебрейесус назвал распространение дельта-штамма коронавируса (индийский вариант). Ситуация, по его словам, усугубляется возросшей мобильностью людей, а также непоследовательным использованием государствами мер в области здравоохранения и защиты населения.

«Дельта-вариант сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если еще не стал», — подчеркнул Гебрейесус.