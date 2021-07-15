Вторая часть «Бендера» с Верой Брежневой выходит в прокат

Фильм «Бендер: Золото империи» с Сергеем Безруковым в главной роли и при участии певицы Веры Брежневой стартует в прокате 15 июля.

Во второй части «Бендера» герои продолжат охоту за золотом империи. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях.

Красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.

Во втором фильме к актерскому составу присоединилась певица и актриса Вера Брежнева. Она перевоплотилась в рыжеволосую бандитку, у которой старые счеты с Ибрагимом.